Wynonna Earp: sezon 3 - recenzja

fot. materiały prasowe

3. sezon serialu Wynonna Earp ma problematyczny początek, który może niejednego widza zniechęcić do dalszego oglądania. Można odnieść wrażenie, że pierwsze odcinki to dużo nietrafionych decyzji (zwłaszcza w kwestii Dollsa), które zwolniły tempo i wprowadziły zbyt dużo kiczowatej ckliwości. Przez to też akcenty w pierwszych odcinkach nie są rozłożone jak trzeba. Twórcy marnują potencjał, bo dają czas ekranowy czemuś, co się nie sprawdza i nas nie przekonuje. W końcu Wynnona Earp to określona konwencja, która zjednała sobie fanów, a tutaj początek sezonu zbyt wyraźnie od niej odchodzi.

Na szczęście im dalej, tym lepiej. Wynonna Earp szybko odzyskuje wigor i powraca do tego, za co ten serial tak cenię. Sama Wynnona jako postać ma swój pazur, sarkastyczne poczucie humoru i dużo dystansu - jeśli twórcy biorą to pod uwagę, wówczas tworzą historię, która na nas działa. Powoli widać, jak krok po kroku wracają na dobre tory i odbudowują rozrywkowy charakter opowieści. Oczywiście Wynonna Earp sprawdza się najlepiej, gdy skupia się na relacjach pomiędzy bohaterami - a te są dowcipne i emocjonujące. Po prostu mają serce! Po początkowej kwestii z Dollsem produkcja szybko wraca na właściwe tory i oferuje dobry poziom, do którego fani zostali przyzwyczajeni.

Wynnona Earp – plakat

Kwestia z Bulsharem z pewnością może wywołać mieszane odczucia. Z jednej strony dobrze jest to osadzone w konwencji, która czasem jest właśnie zdystansowana i kiczowata, z drugiej jednak ta postać nie ma zbytnio charyzmy, więc niezbyt sprawdza się jako realne zagrożenie. Ten sezon, wykorzystując relacje pomiędzy starymi i nowymi postaciami, dostarcza wrażeń i pokazuje odpowiednio pogłębioną mitologię serialu. Twórcy świetną kreatywnością wykazali się zwłaszcza w kwestii Waverly, która dzięki tym odcinkom pozbyła się łatki siostry Wynonny i stanęła pewnie na swoich nogach i na swoich warunkach.

3. sezon Wynonny Earp jest trochę słabszy od 2. serii przez nieudany początek. Jednak gdy wraca już na odpowiednią ścieżkę, dostarcza emocji, wrażeń i pożądanej rozrywki.