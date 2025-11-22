Wyprawa do dżungli 2 powstanie? Dwayne Johnson podaje definitywną odpowiedź

fot. Disney

Reklama

Wyprawa do dżungli to film, który mógł osiągnąć sukces, ale miał premierę na początku pandemii koronawirusa. Przygodówka oparta była na atrakcji z parku Disneya, podobnie jak swego czasu Piraci z Karaibów. Nieraz słyszeliśmy, że Disney podchodził do potencjalnej kontynuacji, ale Wyprawa do dżungli 2 nie powstanie. Dwayne Johnson powiedział to otwarcie.

Wyprawa do dżungli 2 nie powstanie

Tak skomentował to Dwayne Johnson, odnosząc się do chwalonej na ekranie chemii z Emily Blunt.

- Nie sądzę, by ten film powstał. Kiedy Disney zmienił wagę, zmienili strategię po pandemii COVID-zie. COVID bardzo zmienił naszą branżę. Spojrzeli na tę franczyzę i pomyśleli: "Zrobiliśmy to raz i nie jesteśmy pewni, czy powinniśmy do tego wracać". Fakt, że nasza chemia była świetna, nie ma znaczenia.

Emily Blunt dodała, że razem z Dwayne’em już pogodzili się z tym, że ten sequel nie powstanie, więc można wywnioskować, że ta decyzja zapadła już dawno temu.

Wyprawa do dżungli pojawiła się w 2021 roku rok po ustalonej dacie premiery i miała jednoczesny debiut w kinach i w płatnej usłudze Disney+. Przeciętne recenzje, bardzo duży budżet i brak widzów w kinach przez pandemię sprawiły, że film przyniósł straty finansowe.