Wyprawa do dżungli 2 powstanie? Dwayne Johnson podaje definitywną odpowiedź

Wyprawa do dżungli to film przygodowy z 2021 roku, w którym główne role zagrali Dwayne Johnson i Emily Blunt. Podczas jednego z wywiadów związanych z The Smashing Machine aktorzy zostali zapytani o szanse na sequel.
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
disney+ wyprawa do dżungli
13. Wyprawa do dżungli; 63% fot. Disney
Wyprawa do dżungli to film, który mógł osiągnąć sukces, ale miał premierę na początku pandemii koronawirusa. Przygodówka oparta była na atrakcji z parku Disneya, podobnie jak swego czasu Piraci z Karaibów. Nieraz słyszeliśmy, że Disney podchodził do potencjalnej kontynuacji, ale Wyprawa do dżungli 2 nie powstanie. Dwayne Johnson powiedział to otwarcie.

Wyprawa do dżungli 2 nie powstanie

Tak skomentował to Dwayne Johnson, odnosząc się do chwalonej na ekranie chemii z Emily Blunt.

- Nie sądzę, by ten film powstał. Kiedy Disney zmienił wagę, zmienili strategię po pandemii COVID-zie. COVID bardzo zmienił naszą branżę. Spojrzeli na tę franczyzę i pomyśleli: "Zrobiliśmy to raz i nie jesteśmy pewni, czy powinniśmy do tego wracać". Fakt, że nasza chemia była świetna, nie ma znaczenia.

Emily Blunt dodała, że razem z Dwayne’em już pogodzili się z tym, że ten sequel nie powstanie, więc można wywnioskować, że ta decyzja zapadła już dawno temu.

Wyprawa do dżungli pojawiła się w 2021 roku rok po ustalonej dacie premiery i miała jednoczesny debiut w kinach i w płatnej usłudze Disney+. Przeciętne recenzje, bardzo duży budżet i brak widzów w kinach przez pandemię sprawiły, że film przyniósł straty finansowe.

Źródło: screenrant.com

