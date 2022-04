Wywiad z wampirem - teaser serialu opartego na książce. Kiedy premiera?

fot. materiały prasowe

Kiedy premiera serialu Wywiad z wampirem? Pierwszy teaser potwierdza, że zobaczymy go jesienią 2022 roku. Wideo zdradza też że historia najwyraźniej będzie osadzona na początku XX wieku. Swego czasu producent Mark Johnson zapowiadał, że chcą, aby ci bohaterowie trafili do współczesnego widza, więc będą wprowadzone jakieś zmiany. Ma on nadzieję, że dzięki serialowi widzowie na całym świecie sięgną po książkę.

Wywiad z wampirem - teaser

Jest to całkowicie nowa adaptacja książki Wywiad z wampirem z 1976 roku, którą napisała Anne Rice. Jest to pierwszy tom Kroniki Wampirów, która liczy 14 książek. Fabuła doskonale jest znana fanom kina dzięki filmowi z 1994 roku. Za serial odpowiada stacja AMC, której celem jest adaptacja jednej książki na sezon. Pierwsza seria liczy 8 odcinków.

Wywiad z wampirem - zdjęcia z serialu

Wywiad z wampirem

Showrunnerem jest Rolin Jones (Perry Mason), a za kamerą pierwszych dwóch odcinków stoi Alan Taylor (Gra o tron, Thor 2).