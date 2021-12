Anne Rice nie żyje. Pisarka i autorka Wywiadu z wampirem miała 80 lat

fot. zrzut ekranu z YouTube

Christopher Rice, syn Anne Rice ogłosił, że słynna pisarka zmarła w godzinach porannych z powodu komplikacji po udarze. Miała 80 lat. Opublikował on oświadczenie na otwartym profilu Anne Rice na Facebooku.

Anne Rice zdobyła popularność dzięki cyklowi Kroniki wampirów. To właśnie go otwierał kultowy Wywiad z wampirem, który został jeszcze bardziej spopularyzowany przez filmową adaptację z 1994 roku z Bradem Pittem, Tomem Cruisem i Kristen Dunst w rolach głównych. Cykl liczy łącznie 12 tomów. Napisała też takie cykle jak Nowe kroniki wampirów, Dzieje czarownic z rodu Mayfair, Śpiąca królewna (pod pseudonimem), trylogia Chrystus Pan, seria Czas aniołów oraz Kroniki daru wilka.

To właśnie Kroniki wampirów przez lata rozpalały wyobraźnie producentów i scenarzystów z Hollywood. Poza wspomnianym hitem z 1994 roku na ekranach oglądaliśmy też takie filmy oparte na książkach Anne Rice: Ucieczka do Edenu, Królowa potępionych, Młody Mesjasz, Rag and Bone oraz Biesiada wszystkich świętych.

Obecnie trwają prace nad dwoma serialami opartymi na książkach Anne Rice. Jeden to nowa adaptacja Wywiadu z wampirem (czytaj więcej). A drugi Mayfair Witches jest oparty na cyklu Dzieje czarownic z rodu Mayfair.

https://twitter.com/chrisricewriter/status/1469920725771325444