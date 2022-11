Wyzwolenie - Will Smith o swoim powrocie i pamiętnej oscarowej nocy

fot. Apple TV+

Wyzwolenie to powrót Willa Smitha na ekrany po aferze z gali rozdania Oscarów w 2022 roku. Będzie to film oryginalny platformy streamingowej Apple TV+, który pierwotnie został opóźniony przez kontrowersje wywołane zachowaniem Willa Smitha podczas gali Oscarów.

Film zadebiutuje 9 grudnia na AppleTV+ i przy tej okazji aktor bierze udział w licznych wywiadach, przy okazji odpowiadając na pytania o kontrowersyjną sytuację ze spoliczkowaniem Chrisa Rocka. W programie The Daily Show określił tamtą noc jako "przerażającą". Wspomina, że dużo przeszedł w tamtym czasie i nie chce usprawiedliwiać swojego czynu, ale wspomina, jak tamten incydent wpłynął na jego życie.

To była wściekłość, która została zabutelkowana na długi czas. Mój siostrzeniec ma dziewięć lat. Jest najsłodszym dzieciakiem. Wróciliśmy do domu. Został do późna, żeby zobaczyć się z wujkiem Willem i siedzimy w mojej kuchni, a on na moich kolanach z Oscarem w rękach i zapytał tylko: "Wujku, dlaczego uderzyłeś tamtego człowieka?".

Tygodnie po tym, jak Smith spoliczkował Rocka, Akademia zabroniła mu udziału w jakichkolwiek wydarzeniach przez nich organizowanych przez następne 10 lat. Aktor oficjalnie przepraszał Chrisa Rocka i jego rodzinę, ale także wszystkich innych uczestników gali, których sukcesy zostały przyćmione przez jego zachowanie.

W kontekście filmu Wyzwolenie dodał też, że całkowicie zrozumie, jeśli ktoś nie będzie chciał oglądać tej produkcji ze względu na niego.

Całkowicie to rozumiem. Jeśli ktoś nie jest gotowy, absolutnie to uszanuję i zostawię na to przestrzeń. Moim największym zmartwieniem jest moja ekipa. Antoine zrobił coś, co moim zdaniem jest największym dziełem w całej karierze. Ludzie wykonali przy tym filmie jedną z najlepszych prac w swojej karierze i mam nadzieję, że moje działania nie będą się na nich odbijać. W tym momencie właśnie nad tym pracuję.

Emancipation