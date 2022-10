Apple podniosło ceny usług streamingowych

Apple TV

Apple po raz pierwszy podnosi cenę usługi streamingu abonamentowego Apple TV+. W nowej strukturze cenowej skoczy ona z 24,99 złotych miesięcznie do aż 34,99 zł miesięcznie. Wzrosły również ceny za Apple Music oraz za zbiorczą usługę Apple One.

„Wprowadziliśmy Apple TV+ w bardzo niskiej cenie, ponieważ zaczęliśmy od zaledwie kilku programów i filmów” – powiedziało Apple w oświadczeniu dla The Hollywood Reporter. „Trzy lata później Apple TV+ jest domem dla bogatej oferty nagradzanych i szeroko uznanych seriali, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych oraz rozrywki dla dzieci i rodzin od najbardziej kreatywnych opowiadających na świecie”.

Innymi słowy, wraz ze wzrostem ilości treści, cena musiała odpowiednio wzrosnąć. W Apple TV+ dostępne są takie seriale jak Ted Lasso i Severance, a także filmy jak CODA.

Apple TV+ nie jest jednak jedyną usługą Apple, która doczekała się podwyżki cen. Apple Music podniosło cenę swojego pojedynczego planu o 2 zł miesięcznie do 21,99 zł, a planu rodzinnego o 5 zł miesięcznie do 34,99 zł miesięcznie.

Natomiast cena pakietu Apple One, który zawiera Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade i inne usługi, rośnie do tej samej wysokości, co Apple TV+, czyli do 34,99 zł miesięcznie, a planu rodzinnego do 44,99 zł miesięcznie. Apple One mimo podwyżki jest więc nadal jedyną rozsądną opcją, tym bardziej, że można zaprosić do korzystania z niej 5 osób.

„Zmiana w Apple Music jest spowodowana wzrostem kosztów licencjonowania, a z kolei artyści i autorzy piosenek będą zarabiać więcej za streaming ich muzyki” – dodano w oświadczeniu. „Kontynuujemy również dodawanie innowacyjnych funkcji, które sprawiają, że Apple Music jest najlepszym na świecie doświadczeniem w słuchaniu muzyki”.

Dla subskrypcyjnych serwisów streamingowych podwyżki cen są faktem. Netflix, HBO Max, Disney+ podniosły ceny w tym roku, a te podwyżki cen doprowadziły z kolei do ponownego zainteresowania tańszymi abonamentami z reklamami. Disney+ i Netflix, które wcześniej były wolne od reklam, uruchomią tańsze opcje z reklamami jeszcze w tym roku. Apple TV+ jest więc ostatnim głównym serwisem streamingowym wideo, który jest wolny od reklam.