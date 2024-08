X-Baby, czyli usunięty wariant z Deadpool & Wolverine. Ryan Reynolds radzi, jak nie zdejmować makijażu

fot. Marvel

Każdy kto już zobaczył Deadpool & Wolverine wie o tym, jak wiele różnych, multiwersalnych wariantów obu tych postaci pojawiło się w filmie. Tytułowi herosi walczyli z wieloma rodzajami Deadpoola. Z kolei on sam poszukiwał odpowiedniego Logana pośród różnych jego wersji. Okazuje się, że jedna z nich nie znalazła się w filmie. Szkicem koncepcyjnym podzielił się jednak artysta, który pracował nad tą postacią. Chodzi o X-Baby Wolverine, czyli dziecięcą wersję tego herosa.

Artysta podzielił się swoją pracą za pośrednictwem mediów społecznościowych

Potwierdził również, że ten szkic również będzie zawarty w The Art of Deadpool & Wolverine.

Ryan Reynolds

Z kolei Ryan Reynolds kontynuuje swoją typową, zabawną promocję filmu. Tym razem za pośrednictwem Facebooka podzielił się widokiem "demakijażu". Na zdjęciach widać, jak aktor zdejmuje z siebie charakteryzację Wade'a Wilsona. Podpisał to słowami:

To, co powiedzą ci specjaliści od makijażu, to że należy dać 45 minut lub więcej zanim zacznie się ściągać silikonowe dodatki z twarzy. To powinno być robione powoli i z dodatkiem produktów na bazie oleju, aby zapobiec kontuzji lub podrażnieniom. NIGDY nie zdzierajcie tego szybko lub nie pozwalajcie swoim dzieciom rozerwać własnej twarzy tymi małymi, dziecięcymi palcami, tak jakby to był prezent na Gwiazdkę. Chyba, że to Gwiazdka, która polegałaby na dostaniu wścieklizny i wyrwaniu powiek.

Deadpool & Wolverine - szkice koncepcyjne

Do sieci trafiły różne szkice koncepcyjne postaci z filmu. Są tutaj też Blade i inni, którzy byli utrzymywani w tajemnice do premiery widowiska.

Deadpool & Wolverine - szkic koncepcyjny