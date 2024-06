Aktor uznał X-Men 2 za swój "najbardziej gejowski" film. Scenarzysta mu odpowiedział

źródło: Fox

David Hayter, scenarzysta filmu X-Men 2, odniósł się do słów Alana Cumminga, a przy okazji postanowił porozmawiać o głębszym przesłaniu superbohaterskiej produkcji - jest zachwycony słowami aktora.

X-Men 2 - odpowiedź scenarzysty na słowa Cumminga

"Byłem zachwycony, gdy usłyszałem, jak Alan Cumming nazwał X-Menów 2 najbardziej gejowskim filmem, w jakim zagrał" - zdradził Hayter w rozmowie z TMZ. - "Naprawdę mnie to uszczęśliwiło. Cieszę się, że według niego zrobiliśmy wszystko właściwie. Jest ikoną, jeśli chodzi o prawa homoseksualistów.

Scenarzysta dodał:

Ian McKellen [odtwórca Magneto - przyp. red.] także rozpoznał alegorię z perspektywy homoseksualnej osoby. Ale należy także pamiętać, że naszym głównym celem w przypadku X-Menów było ogólnie poczucie wykluczenia. Chodziło o kogokolwiek, kto spotkał się z nienawiścią, odrzuceniem i był niesprawiedliwie oceniany, a wciąż chciał zrobić to, co właściwe.

Ta kwestia, kiedy matka Bobby'ego mówi mu: "Wiesz, próbowałeś kiedyś nie być mutantem?" jest tak druzgocąca. Naprawdę pokazuje, co przechodzą ludzie, gdy stają w obliczu bigoterii we własnych domach.

Nie możesz być kimś, kim nie jesteś. „Fakt, że ludzie chcą, abyś był kimś, kim nie jesteś, jest tak bolesny i tak trudny do zniesienia.

X-Men 2 - wypowiedź Cumminga o filmie

Alan Cumming w rozmowie z Entertainment Weekly wspominał swoją rolę w filmie X-Men 2. Przypominamy, co wtedy powiedział:

Myślę, że X-Men 2, w którym zagrałem, jest najbardziej gejowskim filmem spośród wszystkich, jakie kiedykolwiek nakręciłem - i to moje własne słowa. Ma queerowego reżysera i wielu queerowych aktorów. Kocham fakt, że coś mainstreamowego i tak bardzo osadzonego w świecie komiksów jest tak bardzo queerowe.

Myślę, że w pewien sposób tego typu filmy pomagają ludziom w zrozumieniu, czym jest queerowość, ponieważ można to wyjaśnić w artystyczny sposób, dzięki któremu ten koncept przestanie się wydawać ludziom taki straszny. To alegoria queerowości i ludzi dysponującymi potężnymi darami, które muszą ukrywać, żeby przetrwać. Ludzie należący do społeczności queer rozumieją, z czym to się wszystko wiąże.

