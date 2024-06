X-Men 2 to jego "najbardziej gejowski" film. Aktor wspomina rolę

Fot. Materiały prasowe

Alan Cumming w rozmowie z Entertainment Weekly wspominał swoją rolę w filmie X-Men 2 z 2003 roku, w którym zagrał Nightcrawlera.

Myślę, że X-Men 2, w którym zagrałem, jest najbardziej gejowskim filmem spośród wszystkich, jakie kiedykolwiek nakręciłem - i to moje własne słowa. Ma queerowego reżysera i wielu queerowych aktorów. Kocham fakt, że coś mainstreamowego i tak bardzo osadzonego w świecie komiksów jest tak bardzo queerowe.

Dodał:

Myślę, że w pewien sposób tego typu filmy pomagają ludziom w zrozumieniu, czym jest queerowość, ponieważ można to wyjaśnić w artystyczny sposób, dzięki któremu ten koncept przestanie się wydawać ludziom taki straszny. To alegoria queerowości i ludzi dysponującymi potężnymi darami, które muszą ukrywać, żeby przetrwać. Ludzie należący do społeczności queer rozumieją, z czym to się wszystko wiąże.

Co ciekawe, Cumming przyznał, że nigdy wcześniej nie słyszał o X-menach, zanim nie porozmawiał z reżyserem na temat roli. Ostatecznie postanowił wystąpić w filmie, ponieważ spodobało mu się przesłanie na temat tego, by tolerować innych, którzy się od nas różnią. Wydawało mu się to coś oryginalnego na tle innych hollywoodzkich blockbusterów.

