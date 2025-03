Fot. Materiały prasowe

Od wielu miesięcy Michael Mann pracował nad scenariuszem do drugiej części filmu Gorączka. Pod koniec zeszłego roku słynny reżyser potwierdził, że jest bliski jego ukończenia. Teraz oficjalnie powiedział, że przekazał szkic do Warner Bros., które zajmuje się sequelem.

Scenariusz Gorączki 2 trafił do Warner Bros.

Podczas rozmowy z Vulture Mann powiedział:

Właśnie skończyłem scenariusz i oddałem pierwszy szkic. W tym przypadku było to Warner Brothers. Nie mogę powiedzieć nic więcej. Ale to ekscytujący projekt.

Przypomnijmy, że projekt powstaje na podstawie książki Gorączka 2, którą Michael Mann wydał w 2022 roku. Stanowi zarówno prequel, jak i kontynuację filmu z 1995 z Alem Pacino i Robertem De Niro. Reżyser już wcześniej mówił, że ci aktorzy nie powrócą do swoich ról, ponieważ historia rozgrywa się osiem lat przed wydarzeniami z pierwszej części. Media donosiły, że w obsadzie mieliby się znaleźć Adam Driver jako młody Neil McCauley oraz Austin Butler jako Chris Shiherlis.

Niedawno mówiło się również, że nie wiadomo czy ten film w ogóle powstanie ze względu na słabe wyniki finansowe ostatnich filmów Warner Bros. takich, jak Joker 2 czy Mickey 17. Poza tym Gorączka 2 też miałaby kosztować ponad 100 mln dolarów, co jest za wysokim budżetem dla studia, które nie chce ryzykować kolejnej porażki w box office.

Gorączka 2 z nowymi problemami? Warner Bros. nie chce ryzykować po ostatnich porażkach

Gorączka 2 - opis książki

Michael Mann, czterokrotnie nominowany do Oscara scenarzysta i reżyser takich filmów, jak Gorączka czy Miami Vice, połączył siły z autorką Meg Gardiner, laureatką nagrody im. Edgara Allana Poego, i napisał swoją pierwszą powieść kryminalną – wybuchowy powrót do świata i bohaterów swojego klasycznego obrazu Gorączka. To zupełnie nowa historia ukazująca wydarzenia poprzedzające te przedstawione w jego kultowym filmie, jak też ich następstwa.