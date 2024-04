X-Men '97 - czy Magneto to "groomer"? Znamy wiek Rogue, gdy spotkali się po raz pierwszy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fani zastanawiali się, jaka dokładnie jest różnica wieku między Magneto i Rogue w serialu X-Men '97. Bohaterka w odcinku Remember it wyjawiła Gambitowi, że uprawiała seks z Magneto, kiedy spotkali się po raz pierwszy. W związku z tym widzowie zaczęli zastanawiać się, ile dokładnie miała wtedy lat. Wielu oglądających czuło się niekomfortowo z myślą, że mężczyzna mniej więcej po sześćdziesiątce umawia się z kimś młodszym od siebie o kilka dekad. Niektórzy zakładali nawet, że Rogue musiała być wtedy nastolatką i nazywali Magneto "groomerem" na X. Beau DeMayo, showrunner, postanowił odpowiedzieć na jeden z tych komentarzy.

X-Men '97 - znamy wiek Rogue, gdy poznała Magneto

Użytkownik X napisał:

Proszę, wyjaśnij, ile lat miała Rogue, kiedy poznała Magneto, ponieważ niektórzy już nazywają go „groomerem”.

Beau DeMayo odpisał:

Była tuż po dwudziestce.

Należy pamiętać, że określenie "groomer" odnosi się do sytuacji, gdy osoba dorosła zaprzyjaźnia się z dzieckiem bądź nastolatkiem, by przygotować i nakłonić taką osobę do związku i współżycia seksualnego w przyszłości. Fakt, że Rogue była po dwudziestce, gdy spotkała Magneto, uspokoił wielu fanów, że jednak nie jest "groomerem".

X-Men '97 - pierwsze panele z komiksu wprowadzającego do serialu

X-Men '97 to pierwsza produkcja o popularnych mutantach w pełni wyprodukowana przez Marvel Studios. To jednocześnie kontynuacja kultowego serialu animowanego X-Men: The Animated Series z 1992 roku. Premiera serialu zejdzie się w czasie z debiutem nowej serii komiksowej, powiązanej z produkcją Marvel Studios, która ma wypełnić luki między The Animated Series a nowym serialem Marvela. Komiks X-Men '97 został napisany przez Steve’a Foxe’a (Dark X-Men, Dead X-Men, a ilustracje narysował Salvy Espin (X-Men '92). Historia została stworzona we współpracy z showrunnerem serialu, Beau DeMayo.