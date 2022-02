X-Men '97 - producenci o szczegółach nowego serialu animowanego

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Platforma Disney+ pracuje nad serialem animowanym X-Men '97, który będzie kontynuacją kultowej produkcji X-Men z lat 90.. Miliony fanów animacji czeka na kolejny rozdział przygód mutantów. Eric i Julia Lewald, producenci oryginalnej serii, którzy służą jako konsultanci przy projekcie udzielili wywiadu, w którym opowiedzieli o nowej produkcji. Stwierdzili, że animacja będzie służyła jako rozszerzenie oryginału. Zaznaczyli, że grupa ludzi, którzy pracują przy serialu darzą wielką miłością, uczuciem i szacunkiem program z lat 90. na czele z showrunnerem projektu, Beau DeMayo.

Eric Lewald stwierdził, że wierzy, że nowa produkcja zadebiutuje w połowie 2023 roku, a 1. sezon będzie liczył 10 odcinków.

X-Men '97 - fabuła

Akcja serialu ma rozpocząć się chwilę po zakończeniu oryginału. Punktem wyjścia będzie kwestia, gdzie jest Profesor X, Dla przypomnienia w finale oryginału cesarzowa Lilandra z Imperium Shi'ar zabrała śmiertelnie rannego Charlesa Xaviera w kosmos, aby go wyleczyć.

Co do sposobu animacji producenci stwierdzili, że jest podobny do pierwszego serialu, ale unowocześniony, trochę piękniejszy, zażartowali, że wydano na to pięć razy więcej pieniędzy niż w produkcji z lat 90.

