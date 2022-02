Rysowniczka DC oskarżona o plagiat prac o X-Menach. Podobieństwa są uderzające

Joëlle Jones/Pepe Larraz/DC/Marvel

Donosiliśmy już Wam o zbliżającym się wielkimi krokami wydarzeniu Trial of the Amazons, w którym dojdzie do starcia pomiędzy 3 plemionami Amazonek; DC na tym etapie kampanii promocyjnej określa nadchodzącą historię mianem "jednego z największych eventów w ciągu ostatnich lat". Rzecz w tym, że od weekendu jest o nim głośno przede wszystkim z uwagi na oskarżenia o plagiat prac o X-Menach, którego miałaby dopuścić się rysowniczka Joëlle Jones.

Wydawnictwo upubliczniło w sieci kilka plansz zapowiadających Trial of the Amazons; wiemy już, że po otwarciu magicznych wrót prowadzących z Temiskiry do Hadesu na wyspie tytułowych bohaterek pojawi się tajemnicza istota, która zagrozi istnieniu całej ludzkiej cywilizacji. Sytuacja ta doprowadzi do wzrostu napięć pomiędzy Amazonkami z Temiskiry a ich siostrami z plemion Bana-Mighdall i Esquecida - na drugim planie tego konfliktu wyłoni się kwestia nieśmiertelności, którą mogą zyskać zwyciężczynie starcia. Scenarzystka Becky Cloonan dodaje również, że "znacząca postać straci w wyniku tych działań życie".

Użytkownik Twittera @samuli47 postanowił jednak przeanalizować zaprezentowane ilustracje pod zupełnie innym kątem, porównując je z rysunkami Pepe Larraza z okresu jego współpracy z Jonathanem Hickmanem nad nowymi opowieściami o X-Menach. Internauta w kilku kolejnych wpisach, w których padają takie słowa jak "kopiowanie" i "plagiat", pokazuje, że postacie z Trial of the Amazons przybierają dokładnie takie same pozy jak choćby tworzone przez Larraza Jean Grey i Polaris.

Na tym jednak nie koniec. Polaris i Donna Troy posiadają niemalże identyczną mimikę twarzy, a spódniczka Cassie Sandmark układa się tak samo jak ta, którą u Larraza miała na sobie Jean Grey. Oceńcie sami:

X-Men - ilustracja Pepe Larraza

Amerykańskie portale popkulturowe są zgodne w opinii, że cała sprawa wymaga wyjaśnienia. Jones postanowiła nie odnosić się do zarzutów - komentarza odmawia także Larraz.

