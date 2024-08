Twórca X-Men 97 atakuje Marvela. Chodzi o zwolnienie i usunięcie nazwiska z 2. sezonu

foto. materiały prasowe

Reklama

Beau DeMayo jest twórcą serialu X-Men '97, który został zwolniony przez Marvela chwilę przed premierą pierwszego sezonu. W ogóle nie komentował tego zdarzenia aż do teraz. Pięć miesięcy później DeMayo atakuje Marvela.

X-Men 97 - DeMayo kontra Marvel

Twórca animowanego serialu nieoczekiwanie opublikował post w mediach społecznościowych, odnosząc się do faktu, że jego nazwisko zostało usunięte z 2. sezonu, którego jest twórcą i scenarzystą. Jego zdaniem powodem jest fanart, który zamieścił w czerwcu z okazji tak zwanego Miesiąca Dumy. Jako osoba homoseksualna, chciał w ten sposób celebrować to wydarzenie. Ilustracja miała przedstawiać go w postaci Cyklopa z X-Menów. Jego zdaniem, to nie przypadło do gustu Marvelowi.

- Powyżej widzicie fanowską grafikę, którą wrzuciłem na Instagram z okazji Miesiąca Dumy. 13 czerwca dostałem list od Marvela, w którym poinformowano mnie o usunięciu mojego nazwiska z 2. sezonu z uwagi na ten post.

Dodaje, że jego zdaniem to był kolejny przypadek ich schematu zachowań wobec jego osoby. Sugeruje tym, że doświadczał tego wcześniej, a z Marvelem związany był kilka lat. Pracował przy serialu Moon Knight i był jednym ze scenarzystów pracujących przy filmie Blade. Następnie stworzył świetnie oceniany serial X-Men '97.

Na koniec DeMayo napisał, że wkrótce wyjawi więcej informacji na ten temat.

ROZWIŃ ▼

Marvel odpowiada

W różnych przypadkach krytyki czy ataków Marvel nigdy nie reaguje. Tym razem jest inaczej. Rzecznik prasowy opublikował oświadczenie dotyczące zwolnienia DeMayo, które nastąpiło przed marcową premierę. W wyniku tej decyzji jego nazwisko zostało usunięte z 2. sezonu.

- Pan DeMayo został zwolniony w marcu 202 roku po wewnętrznym śledztwie. Z uwagi na poważną naturę tego, co w jego wyniku zostało odkryte, natychmiast się od niego odcięliśmy i od tego czasu nie jest on związany z Marvelem.

Źródła The Hollywood Reporter donoszą, że Beau DeMayo został zwolniony z powodu wykroczenia na tle seksualnym. Szczegóły nie są znane. Wówczas też Marvel i DeMayo podobno doszli do porozumienia w sprawie publikacji w mediach społecznościowych na temat X-Men 97. Informatorzy THR potwierdzają, że usunięcie jego nazwiska z 2. sezonu wiąże się tylko i wyłącznie z jego zwolnieniem.

DeMayo zareagował na publikację oświadczenia Marvela. Nie wiadomo do końca czemu odnosi się do rzekomego łamania kontraktu przez tweety; w oświadczeniu Marvel Sudios nic na ten temat nie było napisane.

- Prawda w końcu wyjdzie na jaw. Po katastrofie z Disney+ Marvel chce zmylić ludzi rzekomą informacją o moim łamaniu kontraktu przez tweety. To smutne, że do tego doszło, ale nie jestem zaskoczony