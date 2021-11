X-Men '97 ogłoszony. To kontynuacja kultowej kreskówki z lat 90!

fot. materiały prasowe

Niewiele ujawniono o X-Men '97. Wiemy, że będzie to kontynuacja absolutnie kultowego serialu animowanego X-Men z 1992 roku. Dla wielu z fanów popkultury była to pierwsza i wyjątkowa styczność z superbohaterami. Opublikowano również logo, które pojawiło się na kanale Marvel Studios na Twitterze. Może to oznaczać, że studio odpowiedzialne za MCU zajmuje się produkcją. Wiadomo jedynie, że premiera nowych odcinków w 2023 roku w Disney+.

Według The Wrap historia sequela rozpocznie się w momencie zakończenia oryginału. Beau DeMayo jest głównym scenarzystą i producentem wykonawczym. Jake Castorena jest reżyserem. Eric i Julia Lewaldowie oraz reżyser Larry Houston, którzy tworzyli oryginalną kreskówkę z lat 90. pełnią role konsultantów.

Wszystko wskazuje, że ma zostać utrzymany ten sam styl animacji jako że ma to formę kontynuacji.