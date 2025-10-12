X-Men’97 wracają! Tak prezentuje się Apocalypse w nowym sezonie [NYCC 2025]

foto. naEKRANIE.pl

Podczas panelu poświęconego telewizyjnym produkcjom Marvela zaprezentowano widzom szereg zwiastunów, w tym materiał promujący 2. sezon animacji X-Men '97, w którym mutanci zmierzą się z Apocalypse’em.

Po zakończeniu pokazu każdy uczestnik otrzymał wyjątkowy, limitowany numer komiksu X-Men — na jego okładce można dokładnie zobaczyć, jak w serialu będzie wyglądać ten legendarny przeciwnik mutantów.

Premiera nowego sezonu została zapowiedziana na lato 2026 roku.

X-Men ’97 – o czym będzie 2. sezon?

Nowa historia rozgrywać się będzie w trzech różnych rzeczywistościach – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości – pomiędzy którymi X-Meni zostali rozrzuceni w finale poprzedniego sezonu. Wszystkie te linie czasowe połączy postać Apocalypse’a, ukazana w trzech odmiennych formach.