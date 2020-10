X-Men - Apocalypse ma nową genezę. Są w niej anioły, demony i wilkołaki

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Apocalypse to jeden z najbardziej znanych przeciwników X-Menów, niezwykle potężna postać, przedstawiana w dodatku jako pierwszy mutant. Nie jest żadną tajemnicą, że w swoim działaniu kieruje się on zasadami społecznego darwinizmu, uznając, że prawo przetrwania mają tylko najsilniejsi, natomiast najsłabsi powinni umrzeć. Scenarzysta Jonathan Hickman, ustawiając ramy pod wydarzenie X of Swords, systematycznie zmieniał jednak genezę antagonisty. Niedawno zasugerowano nawet, że Apocalypse mógł być jednym z pierwszych ziemskich herosów, broniąc naszej planety przez najazdami demonów i krwiożerczej, kosmicznej rasy Brood.

Hickman zmienił także postrzeganie całej rasy mutantów: w tworzonych przez niego historiach byli oni obecni od zawsze, dając początek niezliczonym legendom o diabłach, aniołach i wilkołakach - w tej perspektywie Apocalypse w starożytności miał być jednym z ich przywódców. To on powołał do istnienia pierwszą społeczność mutantów na wyspie Okkara (która w przyszłości rozpadła się na Krakoę i Arakko), władając nią wraz ze swoją żoną, Genesis, i dzieckiem, Pierwszym Jeźdźcem.

W zeszycie X-Men #13 Apocalypse wspomina batalię sprzed stuleci, w trakcie której demony Amenthu zaatakowały Okkarę. Sytuacja była tak poważna, że Genesis, Pierwszy Jeździec i wielu innych mutantów przeszli do samego Amenthu przez bramę łączącą oba światy. Co ciekawe, Apocalypse nie mógł podążyć wraz z nimi - był na to za słaby. Jego tajną misją stało się więc pozostanie na Ziemi, sądzenie ludzi i mutantów, i dopilnowanie, aby nasza planeta była gotowa na bitwę z demonami wtedy, gdy ci ostatecznie pokonają Genesis i pozostałych.

X-Men #13 - plansze

Taki obrót spraw zupełnie zmienia genezę Apocalypse'a, postrzeganego wcześniej jedynie poprzez pryzmat swoich złowrogich zamiarów. W nakreślonym przez Hickmana świecie bliżej mu do herosa, trzymającego pieczę nad przetrwaniem rasy mutantów.