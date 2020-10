Avengers i inni vs. Obcy. Ksenomorfy nadciągają do uniwersum Marvela!

Marvel

Po przejęciu Foxa przez Disneya nic nie stoi na przeszkodzie, aby zderzyć uniwersum Marvela ze światem Obcych. Dom Pomysłów już wcześniej zapowiedział, że w przyszłym roku wyda komiksy poświęcone popularnym Alienom i Predatorom (wcześniej dysponentem praw do postaci było wydawnictwo Dark Horse Comics), lecz wygląda na to, że ich obecność mogą również odczuć Avengers i inni superbohaterowie.

Przed kilkoma godzinami Marvel zaprezentował bowiem alternatywne okładki do swoich styczniowych zeszytów, na których ksenomorfy mierzą się m.in. z Loganem, Venomem, Iron Manem, Kapitanem Ameryką, Thorem, Spider-Manem i wieloma innymi postaciami. Obcy stawił się również do pojedynku z wszechpotężnym władcą symbiontów, Knullem, który już w grudniu weźmie się za łby z całym uniwersum Domu Pomysłów. Spójrzcie sami (jak do tej pory ujawniono 18 ze wszystkich 22 okładek):

Uniwersum Marvela vs. Obcy - alternatywne okładki styczniowych zeszytów

Na razie powyższe okładki powinniśmy traktować jedynie jako ukłon w stronę fanów obu franczyz. Nie jest jednak wykluczone, że Marvel zdecyduje się w najbliższej przyszłości na jeszcze szerzej zakrojone zderzenie światów Avengers i Obcych - przynajmniej tak spekulują amerykańskie portale popkulturowe.