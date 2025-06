Reżyser Deadpoola chce stworzyć film o X-Menach. Ma wizję: Obcy plus Kevin sam w domu

Fot. Marvel Comics

Tim Miller w rozmowie z portalem The Hollywood Reporter na temat nowego sezonu Miłość, śmierć i roboty poruszył temat X-Menów. Wyznał, że to jego ulubieni superbohaterowie i nawet napisał do Kevina Feige, prezesa Marvel Studios, o możliwość wyreżyserowania filmu z nimi w roli głównej.

X-Meni to moi ulubieni bohaterowie. Napisałem do Kevina Feige w ich sprawie: „Jeśli jest coś, co chciałbyś pozwolić mi zrobić w uniwersum Marvela, niech to będą X-Meni”.

Jaki mógłby być film o X-Menach reżysera Deadpoola?

Tim Miller wyznał, że przez pewien czas rozwijał projekt o X-Menach dla Foxa, zanim nie doszło do fuzji firmy z Disneyem:

Był oparty na X-Men #143, to coś jak połączenie Kevina samego w domu z Obcym.

Przypominamy, że w komiksie, na który powołuje się filmowiec, X-Mansion zostaje zaatakowane przez istotę znaną jako demon N'Garai. Jak podkreśla Miller, w ich przeciwniku widać inspirację klasykiem kina sci-fi Obcy z 1979 roku, za to akcja rozgrywająca się w pojedynczej lokacji i czas świąteczny przywodzą na myśl Kevina samego w domu. Trzeba przyznać, że ten pomysł na pewno brzmi jak coś oryginalnego, czego jeszcze nie było na ekranie.

Co ciekawe, Tim Miller pochwalił także nowy film Marvela Thunderbolts* za to, że był bardzo mocno zakorzeniony w rzeczywistości i spójny tematycznie. Warto przypomnieć, że sam wyreżyserował pierwszego Deadpoola, więc mamy już próbkę tego, co sam jest w stanie stworzyć w ramach kina superbohaterskiego.

X-Meni wkraczają do MCU

Filmowiec uważa także, że świat X-Menów jest „tajną broń Marvela, której jeszcze nie mieli szansy ujawnić”. Wiemy jednak, że w najbliższym czasie ma to ulec zmianie. Fox zostało przejęte przez Disneya w 2019 roku i od tej pory studio stawia małe kroczki, by wprowadzić mutantów do MCU – od krótkiej wzmianki w finale Ms. Marvel, przez cameo Profesora X i Bestii na dużym ekranie, aż po ponowne wprowadzenie Wolverine'a na ekran w nowym Deadpoolu. Zostało także potwierdzone, ze część X-Menów pojawi się w nadchodzącym widowisku Avengers: Doomsday.

