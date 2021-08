Giganci ze stali - powstanie sequel? Shawn Levy rozmawiał o tym z Hugh Jackmanem

fot. materiały prasowe

Chociaż od premiery filmu Giganci ze stali minęło już blisko 10 lat, a film nie przyniósł zadowalających wyników kasowych, kwestia możliwego sequela wciąż wydaje się nie być zamknięta. Wszystko przez to, że kiedy podczas pandemii wspomniana produkcja z Hugh Jackmanem trafiła na platformę Netflix, cieszyła się ogromną popularnością wśród użytkowników serwisu i udało jej się nawet trafić do TOP10. Nie umknęło to uwadze jego twórców - reżyserowi Shawnowi Levy'emu oraz aktora wcielającego się w rolę Charliego Kentona. Podczas niedawnej konferencji prasowej dotyczącej filmu Free Guy, Levy wyjawił, że rozmawiał nawet na ten temat z Jackmanem, a w obliczu niedawnej popularności produkcji z 2011 roku, kontynuacja filmu Giganci ze stali nie jest bynajmniej wykluczona.

Ostatnio dużo o tym myślałem i dużo rozmawiałem (...), również z Hugh Jackmanem. Zdaliśmy sobie sprawę, że my także, podobnie jak widzowie, kochamy ten film. I chociaż minęło sporo czasu od premiery, to w przypadku tego filmu może sprawdzić się powiedzenie "nigdy nie mów nigdy". Tak więc, kto wie... - powiedział Levy.

https://twitter.com/inversedotcom/status/1423320988255756291

Przypomnijmy, że kilka lat temu na temat kontynuacji filmu Giganci ze stali wypowiadała się także grająca w nim Evangeline Lilly. Aktorka zdradziła wtedy, że byłaby gotowa wziąć w niej udział i sama ma kilka pomysłów na scenariusz. Za niepowiedzenie filmu z 2011 roku Lilly winiła marketing.