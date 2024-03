X-Men w MCU. Plany są tworzone, wybrano głównego złoczyńcę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Informacja pochodzi od niezawodnego Daniela Richtmana o aktualnych postępach prac Marvel Studios nad pełnoprawnym wprowadzeniem X-Menów do MCU. Nie chodzi o te postacie ze starych filmów, które się przewijają, bo one są z alternatywnego świata równoległego, ale mutantów wywodzących się z Filmowego Uniwersum Marvela. Jako że to wstępne rozważania i plany, traktujmy to z dystansem.

X-Men w MCU

Na obecną chwilę Kevin Feige, czyli szef Marvel Studios i MCU wciąż poszukuje scenarzysty, który zajmie się stworzenie konceptu filmu o mutantach.

Jednak Marvel już teraz dokonał wyboru postaci, która będzie głównym czarnym charakterem historii o X-Menach i nie na jedną produkcję. Jest nią Mister Sinister. Ta postać odegra istotną rolę w serialu animowanym Marvel Studios pod tytułem X-Men '97, więc już na ten moment zależy im na tym, by widzowie zaznajomili się z jego osobą.

Kim jest Mister Sinister?

Postać została stworzona w komiksach przez scenarzystę Chrisa Claremonta i rysownika Marca Silvestriego w 1987 roku. Jest on genetykiem z obsesją osiągnięcia ewolucyjnej perfekcji poprzez manipulowanie DNA. Posiada intelekt geniusza, ma super siłę i inne moce wynikające z jego manipulacji genetycznej. Fabularnie ma on obsesję na punkcie Summersów na czele z Cyclopsem.

Na razie nie wiadomo, kiedy X-Meni mogą się pojawić na ekranach. Wszystko wskazuje na to, że to plan na dalszą przyszłość po zakończeniu Sagi Multiwersum.