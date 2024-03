Avengers 5 - zmiana tytułu potwierdzona. Disney pokazał grafikę

Marvel

Nieoficjalnie informowano, że Avengers: The Kang Dynasty nie jest już tytułem filmu Avengers 5. Teraz to potwierdzono podczas niedawnej prezentacji Disneya dla inwestorów. Na ten moment nie wybrano oficjalnego podtytułu, więc widowisko ma być na razie znane jako Avengers 5. Natomiast kolejna część to Avengers: Secret Wars i tu żadnych zmian nie wprowadzono.

Avengers: The Kang Dynasty - zmiana tytułu

Podczas prezentacji pokazano taką grafikę, która pokazuje inwestorom zwrot inwestycji.

https://twitter.com/BoardwalkTimes/status/1767662167313019305

Avengers 5 - dlaczego tytuł został zmieniony?

Według nieoficjalnych informacji po porażce filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania podjęto decyzję, by zrezygnować z Kanga Zdobywcy. Gdy potem Jonathan Majors został uznany winnym napaści na swoją dziewczynę i został od razu przez Marvela zwolniony, to jedynie umocniło ich w postanowieniu. Oficjalnie nie wiadomo, czy Kang jeszcze się pojawi i będzie grany przez innego aktora, czy zostanie wprowadzone inne rozwiązanie fabularne, które wyjaśni zmianę złoczyńcy, który miał być "następcą Thanosa", czyli czarnym charakterem dla całej Sagi Multiwersum.

Na obecną chwilę Avengers 5 ma pojawić się w 2026 roku. A Avengers 6 rok później.

