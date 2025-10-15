Gwiazda Matrixa marzy o roli w X-Menach. Fani zareagowali wiwatem

Fot. Materiały prasowe

Avengers: Doomsday i Secret Wars to chyba dwa najbardziej wyczekiwane filmy Marvela. Zobaczymy w nich między innymi zakończenie sagi multiwersum i powrót Roberta Downeya Jr. w roli Doktora Dooma. Potwierdzono także, że na ekranie pojawi się wielu X-Menów. Choć już wcześniej było kilka występów cameo z mutantami, na przykład w Marvels, to właśnie nowi Avengersi mają oficjalnie wprowadzić ich wątek do MCU.

To oczywiście oznacza, że masa znanych aktorów powróci do swoich ról z ery filmów o X-Menach od 20th Century Fox. Wśród nich są między innymi Ian McKellen, który grał Magneto, Alan Cumming, czyli ekranowy Nightcrawler, a także Rebecca Romji, odtwórczyni zmiennokształtnej Mystique. Jednak oprócz tego ukłonu w stronę przeszłości, możemy także spodziewać się w najbliższych latach wielu recastingów – nawet jeśli Deadpool uważa, że Hugh Jackman będzie grał Wolverine'a do grobowej deski. I właśnie jeden gwiazdor, znany z roli w Matrixie, zgłosił się na ochotnika, jeśli chodzi o rolę Profesora X w MCU.

Aktor z Matrixa marzy o roli w MCU

Laurence Fishburne podczas panelu poświęconemu Matrixowi na Comic-Conie w Nowym Jorku zdradził swoją wymarzoną rolę w Kinowym Uniwersum Marvela. Aktor, który we franczyzie sci-fi grał Morfeusza, chciałby spróbować swoich sił jako Profesor X z X-Menów.

Wiem, że teraz rozmawiają o X-Menach. Więc w tym momencie chciałbym jednej z dwóch rzeczy. Jeśli chodzi o pierwszą z nich, co sądzicie o tym: Laurence Fishburne jako Profesor X? – spytał aktor podczas panelu. Widownia zareagowała entuzjastycznie i zaczęła wiwatować, a prowadzący Josh Horowitz podsumował, że ma od nich zielone światło.

Wygląda więc na to, że Laurence Fishburne chciałby zagrać Profesora X w MCU. W powyższej wypowiedzi wspomniał co prawda o dwóch wymarzonych rolach, jednak kolejnej jednak nie chciał na razie zdradzać.

Avengers: Doomsday - obsada. Potwierdzone postacie