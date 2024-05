Twórcy X-Men ’97 nie mogli skorzystać z tej postaci. Marvel zakazał

fot. materiały prasowe

Przed nami jeszcze jeden, ostatni odcinek pierwszego sezonu X-Men '97. Serial cieszy się sporym uznaniem widzów, więc wydaje się, że zamówienie kolejnych epizodów jest tylko kwestią czasu. Chociaż historia skupia się przede wszystkim na mutantach, to podobnie jak miało to miejsce w oryginalnej serii X-Men z 1992 roku, twórcy nie omieszkali w jednym z odcinków wprowadzić bohatera z innej serii Marvela. Jako że czekamy na premierę Deadpool & Wolverine, miłym dodatkiem dla widzów byłoby pojawienie się w X-Men ’97 Pyskatego Najemnika. Były już twórca serialu, Beau DeMayo, ujawnił, że nie było to możliwe.

X-Men '97 - twórcy serialu nie mogli skorzystać z Deadpoola

To nie pierwszy raz, kiedy Marvel zakazuje dodania któregoś z bohaterów w swojej animowanej produkcji. Podobny los spotkał Fantastyczną Czwórkę, która nie mogła pojawić się w serialu A gdyby…?. Studio chce najpierw wprowadzić Pierwszą Rodzinę do MCU w aktorskiej wersji, a dopiero później twórcy animacji będą mogli skorzystać z tych postaci w swoich produkcjach.

Najwyraźniej ta sama zasada zadziałała w przypadku Deadpoola. DeMayo nie stwierdził, że planowali cameo Pyskatego Najemnika już w pierwszym sezonie, ale najwidoczniej pytali Marvela o możliwość wprowadzenia tego bohatera w X-Men ’97. Otrzymali jednak odmowną odpowiedź.

zerowontmiss: Gdzie jest Deadpool? DeMayo: Był poza naszym zasięgiem

Sytuacja może zmienić się w kolejnych sezonach, które zadebiutują na Disney+ po premierze Deadpool & Wolverine. W animowanych produkcjach Marvela nie powinniśmy więc spodziewać się udziału postaci, których aktorskie odpowiedniki nie miały jeszcze okazji zadebiutować w uniwersum.

