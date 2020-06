xABo: Ksiądz Boniecki - zwiastun dokumentu o duchownym

screen z YouTube

xABo: Ksiądz Boniecki opowiada o księdzu Adamie Bonieckim, duchownym, dziennikarzu, filozofie i myślicielu. Jednak to przede wszystkim historia o człowieku w drodze, jak portretuje go w swoim kinowym, autorskim dokumencie Aleksandra Potoczek. Tramwajami, samolotami, pociągami, autobusami, samochodami tytułowy xABo (to skrócony autograf, którego używa on w korespondencji z przyjaciółmi) przemierza Polskę, a napotkane w podróży osoby otwierają przed nim swoje „walizki” wątpliwości, zaniechań, smutku; bagaże pełne fundamentalnych pytań, jakie stawia sobie każdy człowiek. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun produkcji.

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania ekipa przebyła wraz z bohaterem 50 tysięcy kilometrów i podczas trzech lat wspólnej wędrówki była świadkiem setek poruszających, osobistych spotkań. Projekt został w dużej mierze sfinansowany z publicznej zbiórki.