Xbox Game Pass z dużą aktualizacją w lutym. Dirt 5 i Elite Dangerous w ofercie

Codemasters

Microsoft dba o to, by Xbox Game Pass był stale atrakcyjny zarówno dla nowych, jak i obecnych użytkowników. Teraz poinformowano o wzbogaceniu tej usługi o kolejne interesujące produkcje. Wśród nich znajdą się między innymi ubiegłoroczne wyścigi DiRT 5, które zostały ciepło przyjęte przez graczy i recenzentów, a także Elite Dangerous, wymagający kosmiczny symulator, który jest w stanie zapewnić zabawę na długie godziny. Na tym jednak nie koniec, bo w lutym coś dla siebie znajdą też miłośnicy gier RPG i produkcji od niezależnych deweloperów.

Tak prezentuje się pełna rozpiska wraz z datami i platformami, na których dany tytuł będzie dostępny.

18.02 - Code Vein (PC)

18.02 - Pillars of Eternity 2: Deadfire (Konsole, xCloud)

18.02 - Wreckfest (PC, konsole, xCloud)

23.02 - Killer Queen Black (Konsole, xCloud)

25.02 - DIRT 5 (PC, konsole, xCloud)

25.02 - Elite Dangerous (konsole)

25.02 - Superhot: Mind Control Delete (PC)

Jednocześnie poinformowano też, że 18 lutego kolejne gry doczekają się wsparcia dla sterowania dotykiem podczas rozgrywki przez xCloud. Będą to: Bridge Constructor Portal, Morkredd, Nowhere Prophet, Neoverse, Spiritfarer, The Little Acre oraz Yooka-Laylee and the Impossible Lair.