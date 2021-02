DOTA: Dragon’s Blood wkrótce na Netflixie. To animacja na podstawie popularnej gry online

materiały prasowe

DOTA 2 to kolejna gra, która doczeka się animowanej adaptacji na Netflixie. Ta zatytułowana będzie DOTA: Dragon’s Blood, składać się będzie z 8 epizodów i trafi na tę platformę streamingową już 25 marca. Głównym bohaterem ma być niejaki Davion, Smoczy Rycerz, którego zadaniem jest walka z Plagą (Scourge to jedna ze stron konfliktu w grze). Podczas swojej przygody natrafi on też na inne postacie znane z gry.

Za animację odpowiada południowokoreańskie studio MIR, które wcześniej pracowało m.in. nad Legendą Korry czy Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge. Showrunnerem i producentem wykonawczym jest zaś Ashley Edward Miller.

Fani pokochają, jak odtworzyliśmy uniwersum DOTA 2 i stworzyliśmy epicką, emocjonalną historię dla dorosłych z ich ulubionymi bohaterami. Kinowy poziom animacji, aktorstwo i muzyka są tu na najwyższym poziomie i jestem wdzięczny Valve, że nas wsparli - mówi Miller.

Opublikowano też pierwszy zwiastun DOTA: Dragon’s Blood.