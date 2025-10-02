Kolejna podwyżka ceny Xbox Game Pass Ultimate! To nie koniec zmian w usłudze Microsoftu

fot. Microsoft

1 października Microsoft ogłosił duże zmiany w usłudze Xbox Game Pass, które od razu weszły w życie. Najtańszy pakiet, Xbox Game Pass Essential, zastąpił dotychczasowe Core i kosztuje 36,99 zł miesięcznie. W ramach abonamentu gracze otrzymują dostęp do rozgrywki wieloosobowej na konsolach, streamowania wybranych gier w chmurze, dodatkowych korzyści w takich produkcjach jak League of Legends czy Call of Duty: Warzone, a także katalogu obejmującego 50 gier na konsole i PC.

Środkowy pakiet, Xbox Game Pass Premium, wyceniono na 54,99 zł miesięcznie. Oferuje on wszystkie możliwości z wariantu Essential, a ponadto zapewnia dostęp do biblioteki 200 gier. Nowości nie trafiają jednak do niej w dniu premiery – mają pojawiać się dopiero w ciągu roku od debiutu (za wyjątkiem Call of Duty).

Najdroższy pozostaje Xbox Game Pass Ultimate, którego cena wzrosła do 114,99 zł miesięcznie. Subskrybenci tego pakietu mogą liczyć na ponad 400 gier, rozgrywkę w chmurze w najwyższej jakości i z najkrótszym czasem oczekiwania, a także dostęp do nowych tytułów już w dniu premiery. W ramach usługi dostępne są również katalogi EA Play i Ubisoft+ Classics. Dodatkowo od listopada Ultimate zostanie rozszerzone o abonament Fortnite Crew, który obejmuje przepustki sezonowe w popularnym battle royale od Epic Games.