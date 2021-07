Nadciąga GRID Legends. Zobacz zwiastun nowej odsłony wyścigowej serii

EA

Podczas lipcowego EA Play zespół Electronic Arts zaprezentował GRID Legends, kolejną odsłonę popularnej serii wyścigowej wydawanej przez EA. Najnowsza część zmierza na konsole obecnej i poprzedniej generacji oraz na komputery PC, a to, co ma ją odróżniać od poprzednich gier z cyklu, to duży nacisk położony na wątki fabularne. Do prac przy GRID Legends zaproszono znanych aktorów, w tym m.in. Ncuti Gatwa, który w serialu Sex Education wcielił się w rolęErica Effionga.

Oprócz trybu fabularnego gra zaoferuje ponad 130 pieczołowicie przygotowanych tras, wśród których znajdziemy zarówno prawdziwe tory, jak i fikcyjne trasy rozrzucone po lokacjach z całego świata. Na liście miast znalazły się m.in. Londyn, Moskwa, San Francisco oraz Paryż.

Jak przystało na wyścigi z prawdziwego zdarzenia, GRID Legends zaoferuje graczom dostęp do ponad 100 różnych pojazdów znanych z poprzednich odsłony. Nowością wprowadzoną w najnowszej części będą zaś ciągniki siodłowe, za których kierownicą również będzie można się ścigać.