Forza Horizon 5 i remaster GTA San Andreas w Xbox Game Pass w listopadzie

fot. Microsoft

W listopadzie będzie w co grać na konsolach Microsoftu oraz na PC. Wszystko za sprawą Xbox Game Pass, które otrzyma mnóstwo znakomitych tytułów, w tym niektóre z nich na premierę. Warte wymienienia są przede wszystkim dwa z nich - Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition, czyli remaster uwielbianego przez wielu klasyka oraz Forza Horizon 5, kolejna odsłona popularnej serii gier wyścigowych. Na tym jednak nie koniec. Abonenci otrzymają także m.in. Football Manager 2022 czy znakomite, nastawione na kooperacje It Takes Two.

Pełna lista gier w ramach XGP w listopadzie wygląda następująco:

Minecraft: Java and Bedrock Editions (PC) - od 2 listopada;

Unpacking (chmura, konsole, PC) - od 2 listopada;

It Takes Two (chmura, konsole, PC) - od 4 listopada;

Kill It with Fire (chmura, konsole, PC) - od 4 listopada;

Football Manager 2022 (PC) - od 9 listopada;

Football Manager 2022: Xbox Edition (chmura, konsole, PC) - od 9 listopada;

Forza Horizon 5 (chmura, konsole, PC) - od 9 listopada;

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (konsole) - od 11 listopada;

One Step from Eden (konsole i PC) - od 11 listopada.

Jest jednak też i nieco gorsza wiadomość. 15 listopada z biblioteki gier XGP zniknie sześć produkcji. Oto one:

Final Fantasy VIII HD

Planet Coaster (chmura, konsole, PC);

Star Renegades (chmura, konsole, PC);

Streets of Rogue (chmura, konsole, PC);

The Gardens Between (chmura, konsole, PC);

River City Girls (chmura, konsole, PC).