Pax Dei może być nowym MMO na platformy Microsoftu. Gra ma wykorzystać potencjał chmury

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Mainframe

Jez Corden z podcastu The Xbox Two poinformował, że studio Mainframe z Finlandii pracuje nad grą MMO dla Xbox Game Studios. Jak na razie to nieoficjalne wieści, ale dziennikarze serwisu VentureBeat byli w stanie je potwierdzić u "kilku niezależnych źródeł". Nowy projekt podobno znany jest pod nazwą kodową Pax Dei i ma być bardzo ambitną produkcją dla wielu graczy.

Pax Dei ma wykorzystywać moc oferowaną przez chmurę, dzięki czemu gracze będą mieli dostęp do tej produkcji ze wszystkich swoich urządzeń. Chmura ma być wykorzystywana również do rozwoju pewnych mechanik. Najciekawiej zapowiada się jednak to, że gra ma "dostosowywać się" do urządzenia, na którym ją uruchomimy. Na urządzeniach mobilnych otrzymamy np. możliwość stworzenia przedmiotów czy zbierania surowców, ale bardziej wymagające aktywności, takie jak przemierzanie lochów, będą wymagały już peceta lub konsoli.

Przypominamy, że w czerwcu tego roku Microsoft zatrudnił Kim Swift na stanowisko starszej dyrektor ds. cloud gamingu.