Xbox Series X – Microsoft ujawnił specyfikację

Na oficjalnym blogu Xboxa pojawił się wpis opisujący możliwości konsoli Xbox Series X. Firma potwierdziła, że sprzęt będzie wyposażony w układ graficzny AMD o wydajności 12 teraflopów. Według korporacji będzie on dwukrotnie wydajniejszy niż karta graficzna w Xboksie One X oraz ośmiokrotnie wydajniejszy od układu zastosowanego w klasycznym Xboksie One.

Inżynierowie Microsoftu opracowali także technologię Variable Rate Shading, która pozwoli lepiej wykorzystać moc obliczeniową konsoli. Dzięki niej deweloperzy będą mogli ustalić priorytety dla renderingu poszczególnych pikseli obrazu, aby karta graficzna w pierwszej kolejności zajmowała się renderingiem tych fragmentów, które są najważniejsze z punktu widzenia odbiorcy. Podobno dzięki niej gry będą działać płynnie nawet w wysokich rozdzielczościach.

W dokumencie nie zabrakło również informacji o sprzętowym śledzeniu promieni. Dzięki technologii DirectX Raytracing karta graficzna będzie w stanie analizować w czasie rzeczywistym cyfrowe źródła światła, co pozwoli stworzyć bardziej realistyczne odbicia i efekty świetlne. Dotychczas z podobnej technologii mogli korzystać wyłącznie nieliczni gracze wyposażeni w pecetowe karty graficzne Nvidii z linii RTX.

Na tym jednak nie koniec, gdyż firma zapowiedziała wdrożenie szeregu zmian, które przyspieszą działanie konsoli w trakcie rozgrywki online. Kluczowe dla poprawy płynności będzie wykorzystanie napędu SSD nowej generacji, nośnik pozwoli znacznie szybciej przetwarzać dane i wczytywać lokacje z gry. Ciekawie prezentuje się także technologia Quick Resume. Microsoft twierdzi, że dzięki niej będziemy mogli błyskawicznie wznowić grę wieloosobową, kiedy wstrzymamy rozgrywkę, bez konieczności przeczekiwania ekranów wczytywania. Uzupełnieniem tego rozwiązania będzie technologia Dynamic Latency Input odpowiedzialna za optymalizację transferu danych pomiędzy konsolą o serwerem.

Microsoft przygotował sprzęt także na granie w wysokich rozdzielczościach. Nowy Xbox będzie kompatybilny z technologią HDMI 2.1 obsługującą szereg rozwiązań do optymalizacji wyświetlania obrazu oraz redukcji opóźnień przesyłu danych. To dzięki temu standardowi konsola będzie w stanie wyświetlić gry przy częstotliwości odświeżania dochodzącej do 120 Hz.

Xbox Series X ma być uniwersalną maszyną do grania w tytuły Microsoftu. Sprzęt obsłuży gry ze wszystkich ubiegłych generacji – od Xboxa, poprzez Xboxa 360 na Xboksie One skończywszy. Co więcej, stare gry zostaną automatycznie poprawione przez konsolę, aby lepiej wyglądały na współczesnych telewizorach. Nie zabraknie także obsługi usługi Xbox Game Pass, dzięki której gracze otrzymają dostęp do szeregu gier w ramach subskrypcji, w tym m.in. Halo Infinite.

Microsoft zapewnia, że to jeszcze nie koniec niespodzianek, które przygotował do graczy. Wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie zadebiutuje Xbox Series X oraz ile za niego zapłacimy.