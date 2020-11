Xbox Series X/S - wiemy, jakie serwisy VoD trafią na konsole Microsoftu

fot. Microsoft

Debiut nowej generacji zawsze jest okazją do teoretyzowania na temat tego, jak zmienią się gry na przestrzeni nadchodzącej generacji. Nie inaczej jest i w tym roku, gdyż wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej Xboxa Series X oraz PlayStation 5 obiecują wdrożyć także szereg innowacyjnych technologii, w tym m.in. śledzenie promieni świetlnych. Ale konsole już dawno przestały być wykorzystywane wyłącznie do grania. Dzięki podpięciu ich do internetu możemy odpalić na nich również platformy VoD. Microsoft postanowił zdradzić, jakie serwisy będą dostępne dla odbiorców w dniu premiery Xboxa Series X oraz Series S.

Korporacja przekonuje, że każdy znajdzie tu coś dla siebie i w nowych konsolach nie zabraknie najpopularniejszych platform pokroju Netflixa, Disney+ czy Amazon Prime Video. A w najnowszej informacji prasowej firma zdradziła, że do grona gigantów cyfrowej rozrywki dołączył również serwis Apple TV.

Kiedy nasza nowa rodzina konsol Xbox zadebiutuje globalnie 10 listopada, otrzymacie więcej aplikacji rozrywkowych niż dziś oferuje Xbox One – poinformował Wire Will Tuttle, Xbox Wire Editor in Chief, na łamach Xbox.

Lista dostępnych usług VoD jest dość długa, znajdziemy na niej następujące serwisy VoD: Netflix, Disney+, HBO Max, Spotify, YouTube, YouTube TV, Amazon Prime Video, Hulu, NBC Peacock, Vudu, FandangoNow, Twitch, Sky Go, NOW TV oraz Sky Ticket. A to ponoć nie wszystko, co czeka na posiadaczy nowych Xboxów, do tego grona dołączą także inne platformy niewymienione z nazwy. Można podejrzewać, że nie zabraknie w tym gronie także lokalnych usług filmowych.

Warto zauważyć, że na tej liście znajduje się kilka serwisów, które w dniu premiery PS5 nie będą dostępne na PS5, w tym m.in. Amazon Prime Video, Hulu czy HBO. Nowe konsole Microsoftu zadebiutują na rynku 10 listopada. Za Xboxa Series X zapłacimy 2249 zł, a za model Xbox Series S 1349 zł.