Pady do Xboksa Series X/S z adaptacyjnymi spustami? Microsoft prosi graczy o opinie

Microsoft

Adaptacyjne spusty to bez wątpienia jedna z najciekawszych funkcji oferowanych przez kontroler DualSense. Technologia ta pozwala na odpowiednie dostosowywanie oporu, co pozwala na tworzenie dużo bardziej immersyjnych doznań – sprawdza się to szczególnie dobrze przy strzelaniu z broni palnej czy łuku. I chociaż wiele osób obawiało się, że deweloperzy szybko o tej opcji zapomną, to jak na razie jest ona wykorzystywana stosunkowo często, także przez twórców third-party. Wygląda też na to, że jest to coś, nad czym poważnie zastanawia się Microsoft.

Amerykańska firma rozesłała ankietę do wybranych użytkowników, w której pytani są oni właśnie o funkcje DualSense, a także o to, czy byliby zainteresowani wprowadzeniem ich w kolejnych generacjach kontrolerów do Xboksa. Oczywiście nie musi to oznaczać, że Microsoft rzeczywiście zdecyduje się na takie rozwiązanie w niedalekiej przyszłości, ale kto wie – być może adaptacyjne spusty pojawią się w nowej wersji pada Elite?