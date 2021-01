The Medium – 14 minut rozgrywki z polskiego horroru. Klimat rodem z serii Silent Hill

Bloober Team

The Medium to kolejny głośny tytuł, za którego stworzenie odpowiada krakowskie studio Bloober Team, mające na koncie m.in. dobrze przyjętą serię Layers of Fear, cyberpunkowego Observera oraz Blair Witch na licencji popularnej, filmowej marki. Deweloperzy nie wychodzą z gatunkowych ram i tworzą kolejny horror, który będzie starał się przerazić graczy. W sieci pojawił się materiał, który pozwala zapoznać się tak z rozgrywką, jak i atmosferą tej produkcji.

Gameplay trwa 14 minut i pozwala zapoznać się z mroczną atmosferą tej produkcji oraz mechaniką przemierzania dwóch światów jednocześnie – realnego i duchowego. Produkcji nie można odmówić klimatu, a wielu komentujących zwraca uwagę na podobieństwo do prawdziwej klasyki gatunku, czyli serii Silent Hill. Warto również przypomnieć, że za muzykę w The Medium odpowiadać będzie m.in. Akira Yamaoka, czyli kompozytor pracujący wcześniej z Konami.

The Medium – premiera już 28 stycznia na PC oraz konsolach Xbox Series X/S. Gra będzie dostępna także w ramach abonamentu Xbox Game Pass.