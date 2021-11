xCloud z funkcją Clarity Boost. Microsoft poprawia ostrość gier w chmurze

fot. Microsoft

Microsoft nie przestaje rozwijać swojej usługi gry w chmurze, czyli xCloud. Doczekała się ona kolejnej funkcji, która powinna zainteresować szczególnie te osoby, które korzystają z niej na większych ekranach. Clarity Boost to bowiem opcja pozwalająca na poprawienie ostrości obrazu (bez zmiany rozdzielczości) i efekty są widoczne gołym okiem.

Skorzystanie z Clarity Boost jest banalnie proste. Wystarczy jedynie udać się na stronę usługi, uruchomić interesującą nas grę, a następnie z paska opcji widocznego w lewym górnym rogu ekranu, wybrać tę funkcję. Jest jednak pewien haczyk: aktualnie z CB skorzystają wyłącznie osoby używające Microsoft Edge Canary. Dopiero w przyszłym roku funkcja ma trafić do wszystkich wersji tej przeglądarki.

Z różnicami w jakości obrazu podczas zabawy w Forza Horizon 5 możecie zapoznać się na wideo, które w sieci opublikował Tom Warren.

Na ten moment nie wspomniano ani słowem na temat planów wprowadzenia Clarity Boost także do innych przeglądarek czy na inne sprzęty. Wydaje się to jednak prawdopodobne, szczególnie jeśli takie rozwiązanie przypadnie do gustu graczom.