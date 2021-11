Company of Heroes 3 z testami pre-alpha. Zainteresowani sprawdzą grę przed premierą

Relic Entertainment

W lipcu tego roku oficjalnie zapowiedziano Company of Heroes 3, czyli kolejną odsłonę popularnej serii strategii czasu rzeczywistego z akcją w realiach II wojny światowej. Wszyscy zainteresowani będą mogli sprawdzić tę produkcję jeszcze przed jej rynkowym debiutem za sprawą testów pre-alpha, do których można zapisać się na oficjalnej stronie projektu. Potrwają one od 30 listopada do 7 grudnia.

Sieciowa pre-alpha pozwoli na zapoznanie się z rozgrywką online. Gracze będą mieli możliwość pokierowania dwiema frakcjami, sprawdzenia czterech map oraz kilku trybów rozgrywki: w tym klasycznego PvP oraz kooperacyjnych potyczek przeciwko rywalom sterowanym przez sztuczną inteligencję. Będzie to też pierwsza okazja do sprawdzenia nowości oferowanych przez nadchodzącą odsłonę cyklu. Więcej dowiecie się z poniższego zwiastuna.

Company of Heroes 3 ma zadebiutować na PC w 2022 roku. Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona.