Chrono Cross - remaster coraz bliżej? Tajemniczy event w mobilnej grze Another Eden

fot. youtube.com

Wygląda na to, że remaster lub remake Chrono Cross rzeczywiście powstaje i zostanie wkrótce zapowiedziany. Kolejną poszlaką, która wskazuje na to jest fakt, że w grze mobilnej Another Eden: The Cat Beyond Time and Space już 4 grudnia wystartować ma specjalne wydarzenie zorganizowane we współprace ze Square Enix, a internauci w jej plikach dostrzegli wzmianki właśnie o CC. Warto również przypomnieć, że za reżyserię i scenariusz obu tych produkcji odpowiada ta sama osoba: Masato Kato.

Pierwsze pogłoski o odświeżonej wersji Chrono Cross pojawiły się w momencie, gdy jedna z irlandzkich piosenkarek zdradziła, że uczestniczyła w nagraniach piosenki do "wielkiego remake'u gry z PlayStation". Niedługo później do sieci trafiły anonimowe doniesienia wskazujące na to, że chodzi o właśnie o jRPG z 1999 roku. Według tych nieoficjalnych informacji, zapowiedź ma odbyć się już w grudniu tego roku.

Ujawnienie wspomnianego powyżej eventu będzie można ogladać na transmisji w serwisie YouTube.