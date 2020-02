Mortal Kombat 11: Keanu Reeves jako Sub-Zero? Zobacz nietypowe wideo

Mortal Kombat 11 ma naprawdę rozbudowaną i zróżnicowaną listą grywalnych postaci, na której znaleźli się zarówno ulubienicy fanów serii, nowi bohaterowie oraz zaskakujące gościnne występy w postaci Terminatora oraz Jokera. Nie wszystkim jednak to wystarczało. Jeden z fanów gry postanowił przekonać się, jak w tej produkcji wypadliby m.in. Dwayne Johnson, Bruce Lee, Jackie Chan oraz Keanu Reeves.

Na kanale BabyZone w serwisie YouTube opublikowano wideo, do którego przygotowania wykorzystano technologię Deepfake. W materiale widzimy scenki przerywnikowe z najnowszej odsłony tej popularnej serii bijatyk, jednak bohaterowie mają twarze znanych aktorów – Keanu Reeves wciela się tutaj w Sub-Zero, a The Rock „udzielił” swojej twarzy Kabalowi. Całość wypada zaskakująco dobrze – największym problemem są głosy, które nijak nie pasują do nowego wyglądu wojowników.

To nie pierwsza próba połączenia wirtualnych i realnych postaci z popkultury. Wcześniej jeden z internautów postanowił wykorzystać technologię Deepfake do przeniesienia Yennefer z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon do serialu Netflixa.

Mortal Kombat 11 dostępne jest na PC, PlayStation 4, Xboksie One oraz Nintendo Switch.