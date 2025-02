Paul Giamatti zagra gospodarza rozgłośni paranormalnej w filmie na faktach. Studia walczą o projekt

fot. Miramax // CAA Media Finance // Gran Via Productions

Deadline poinformowało o tym, iż Amazon i Warner Bros. są zainteresowani stworzeniem filmu, którego scenariusz proponowano już kilku studiom filmowym. W pakiecie otrzymaliby też nominowanego do Oscara Paula Giamattiego w roli głównej. O czym miałaby opowiedzieć ta produkcja?

Paul Giamatti zagra gospodarza rozgłośni paranormalnej w filmie na faktach

Nowy film Radio Silence byłby produkcją biograficzną i przedstawiłby życie Arta Bella. Art Bell był amerykańskim nadawcą i autorem, gospodarzem programu paranormalnego o nazwie Coast to Coast. Program był nadawany w setkach rozgłośni zarówno w USA, ale i Kanadzie. W trakcie programu słuchacze mogli skontaktować się z prowadzącym i opowiedzieć o swoich historiach z udziałem kosmitów, podróży w czasie i sytuacji żywcem wyjętych z Z Archiwum X. Sam Bell wraz z żoną zarzekali się, że pewnego razu widzieli unoszący się statek kosmiczny o trójkątnym kształcie, który unosił się nad ich samochodem, a potem zniknął.

Coast to Coast szczyt popularności osiągnęło w 1990 roku. Wówczas rozgłośnia przyciągała 10 mln słuchaczy przy każdej audycji.

Dla Radio Silence byłoby to coś nowego, ponieważ jest to studio do tej pory wyspecjalizowane w tworzeniu horrorów. Bez wątpienia dotychczas najpopularniejszym z nich była Zabawa w pochowanego. Przypomnijmy, że zapowiedziano też powstanie 2. części.

