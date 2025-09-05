Xenogenesis: cykl SF ukaże się w jednym tomie

Vesper

Wymiary to seria wydawnictwa Vesper, w której wydawane są różnorodne książki science fiction. Jest w niej miejsce zarówno na klasykę, pozycje nieco starsze i reedycje, jak i rzeczy nowe i premierowe. Już 12 września w jej ramach ukaże się zbiorcze wydanie trzech powieści amerykańskiej pisarki Octavii E. Butler.

Książka Xenogenesis opowiada o świecie przyszłości, w której obca rasa, napędzana potrzebą uzdrawiania innych, ratuje Ziemię i resztkę ludzkości. Jednakże cena, jaką przyjdzie za to zapłacić, będzie wysoka.

Powieść Octavii E. Butler ukaże się w twardej oprawie i będzie liczyć 864 strony. Premiera 12 września.

Xenogenesis - opis i okładka

Lilith przebudza się ze snu. Wciąż pamięta zdarzenia ze swego poprzedniego życia, migawki wypełniają jej umysł z nieodpartą siłą. Jeden z dominujących obrazów przywołuje poczucie niewyobrażalnej straty – śmierci rodziny… i bolesny pobyt w Andach, gdzie opłakuje ukochanych, męża oraz dziecko, których straciła w wypadku samochodowym…

Pamięta również zagładę. Właśnie tam, w Andach, zastała ją wojna, która doprowadza do nuklearnej apokalipsy. Świat, który Lilith znała, przestał istnieć, a ona powinna zginąć razem z nim. A jednak całe wieki później budzi się w ciemnym, pustym pomieszczeniu. Niemal jakby została wskrzeszona… Dokonuje tego obca, potężna kosmiczna rasa Oankali. Napędzani nieodpartą potrzebą uzdrawiania innych, ratują zniszczoną planetę oraz ostatnich przedstawicieli dominującego na niej gatunku. Jednak cena za przywrócenie ludzkości namiastki jej dawnego świata jest niewyobrażalnie wysoka.