Godzilla kontra Fantastyczna Czwórka. Grafiki z komiksu

Król Potworów walczył z wieloma przeciwnikami. Również w komiksach Marvela starł się między innymi z Avengers. W nadchodzącej serii Marvel Comics i Toho International szykują walkę Godzilli z różnymi herosami z komiksów.

Godzilla kontra Fantastyczna Czwórka

Seria będzie liczyć sześć komiksów. W każdym z nich Godzilla zmierzy się z innymi superbohaterami. Na pierwszy ogień będzie to Fantastyczna Czwórka, a w kolejnych mają być Hulk, Spider-Man, X-Men czy Thor. Marvel traktuje to jako wielkie wydarzenie, dlatego do pracy zatrudniono największe komiksowe talenty. Udział w projekcie wzięły takie osoby jak Ryan North, John Romita Jr., Jason Aaron, Fabian Nicieza, Joe Kelly, Gerry Duggan, Giuseppe Camuncoli oraz Aaron Kuder.

Na pierwszy rzut idzie Fantastyczna Czwórka. Scenarzystą jest Ryan North, a rysownikiem legendarny John Romita Jr. Jest też opis fabuły. Tytuł komiksu to Godzilla vs. Fantastic Four, ale wygląda na to, że nie będą wrogami.

Na Ziemi pojawia się większe zagrożenie niż kiedykolwiek. Gigantyczny potwór znany jako Król Ghidorah przybywa na Ziemię jako herald pożeracza światów Galactusa. Czy Fantastyczna Czwórka może powstrzymać monstrum przed zniszczeniem Nowego Jorku, a potem reszty świata? Do walki wkracza Godzilla, który z pomocą Silver Surfera stara się powstrzymać zagładę planety.

Premiera w 2025 roku.