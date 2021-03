Xiaomi chce podbić rynek przystępnymi smartfonami z linii Redmi Note 10

Źródło: Xiaomi

Redmi Note 10, Redmi Note 10S oraz Redmi Note 10 Pro – to trio zawalczy o serca (oraz portfele) miłośników dobrze wycenionych smartfonów. Nowe urządzenia od Xiaomi to sprzęt dla tych, którzy nie chcą kupować telefonów za kilka tysięcy złotych, ale kuszą ich najnowsze technologie zastosowane w urządzeniach klasy premium.

Najtańszy z zapowiedzianych modeli, Xiaomi Redmi Note 10 z 4 GB pamięci RAM i 64 GB przestrzeni na dane, wyceniono na 199 dolarów, co przy obecnym kursie oraz uwzględnieniu podatków powinno zaowocować ceną w granicach 900-950 zł. Z kolei najdroższy i najlepiej wyposażony Xiaomi Redmi Note 10 Pro z 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB na dane to wydatek rzędu 329 dolarów (ok. 1550 zł).

Tym, co łączy wszystkie spośród wymienionych telefonów, jest zastosowanie wyświetlacza AMOLED o adaptacyjnej częstotliwości odświeżania. Dzięki temu urządzenie dostosuje się do aktualnie wykonywanego zadania – podczas przeglądania stron internetowych obniży odświeżanie, aby maksymalnie wydłużyć żywotność baterii, a po odpaleniu gry zwiększy je, aby poprawić płynność wyświetlanej produkcji.

Jak przystało na nowoczesne budżetowce aspirujące do klasy premium, nie zabrakło tu także porządnych aparatów. Każdy spośród nowych Note’ów może pochwalić się poczwórnym aparatem głównym, w skład którego wchodzą obiektyw podstawowy, ultraszerokokątny, makro oraz czujnik głębi. Tym, co odróżnia od siebie poszczególne modele, jest rozdzielczość głównego aparatu. Posiadacze Redmi Note 10 otrzymają do dyspozycji matrycę 48 MP, w modelu Redmi Note 10S znajdziemy matrycę 64 MP, zaś topowy Redmi Note 10 Pro może pochwalić się 108-megapikselową matrycą. W tym ostatnim zainstalowano także aparat do selfie o nieco wyższej rozdzielczości.

Xiaomi nawiązało także współpracę partnerską z twórcami PUBG Mobile, na mocy której telefony z tej linii produktowej będą reklamowane jako urządzenia stworzone do grania w tę grę. Nowe Note'y pozwolą korzystać z dokładniejszego, dookolnego czujnika oświetlenia, szybkiej 33-watowej ładowarki oraz bardzo pojemnej baterii. Na cenę poszczególnych modeli wpływa również rodzaj zastosowanego procesora. Pełną specyfikację telefonów podajemy w poniższej tabeli: