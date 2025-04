Dlaczego Grzesznicy a nie Czarna Pantera 3? Ryan Coogler zdradza osobisty powód

Fot. Materiały prasowe

Już niedługo w polskich kinach zadebiutuje film Grzesznicy w reżyserii Ryana Cooglera, twórcy Czarnej Pantery czy Creeda. Produkcja została bardzo pozytywnie oceniona przez osoby, które miały okazję już ją obejrzeć. Mówi się nawet, że to "najlepszy film o wampirach ostatnich lat". Publiczność będzie musiała chwilę poczekać na zweryfikowanie tych słów. W pierwszej kolejności Ryan Coogler podzielił się jednak powodami, które stały za podjęciem decyzji o stworzeniu tego właśnie filmu.

Dla niektórych istnienie Grzeszników to zaskoczenie. Coogler udowodnił przy okazji obu części Czarnej Pantery, że radzi sobie z tworzeniem kinowych blockbusterów i każdy spodziewał się, że po sukcesie tamtych produkcji, od razu przejdzie do kręcenia 3. części serii MCU. Tak się jednak nie stało, a reżyser zamiast tego zaangażował się w osobisty projekt. Podobnie do Quentina Tarantino i jego wielu filmów udało mu się zachować prawa do marki jaką są Grzesznicy. Warner Bros. z kolei wsparło reżysera, zaoferowało dystrybucję IMAX oraz przygotowało sprzęt najwyższej klasy, którego używał latami Christopher Nolan.

Powodem jest to, że jako reżyser nie miał okazji do otworzenia się przed publicznością. Creeda nazwał "projektem Sylvestra Stallone'a", Czarna Pantera był pracą dla wielkiego studia, które pozwoliło mu jednocześnie na wprowadzenie wielu pomysłów i dopiero Grzesznicy są w pełni zrealizowaną wizją artystyczną reżysera.

Stary, mam prawie 40 lat. Trafiłem na to studio, które potrafi robić wielkie rzeczy. Trafiłem do publiczności na całym świecie. Kto inny w moim wieku może się pochwalić czterema kinowymi filmami? A mimo tego mam wrażenie, że nie otworzyłem się w pełni przed widownią. Nie zrobiłem czegoś, co byłoby w pełni mną. [...] Przeraziła mnie perspektywa 50. urodzin i tego, że publiczność dalej mnie nie zna. Wtedy może nie miałbym już nic świeżego do powiedzenia. Ten film powstał, bo musiał powstać teraz.

