Xiaomi prześcignęło Apple na liście największych sprzedawców smartfonów

Źródło: Xiaomi

Z najnowszych analiz ekspertów z Canalys wynika, że w drugim kwartale 2021 roku pozycja Xiaomi umocniła się względem jej głównych konkurentów. Dziś marka może pochwalić się 17-procentowym udziałem w rynku mobilnym. Oznacza to, że prześcignęła w tym zestawieniu Apple z udziałami na poziomie 14%. A to dopiero początek, gdyż wiele wskazuje na to, że już wkrótce Xiaomi będzie najpopularniejszą marką smartfonów na świecie i prześcignie koreańskiego lidera rankingu.

Samsung co prawda wciąż trzyma się na szczycie, ale z 19-procentowym udziałem i niższą dynamiką wzrostu prawdopodobnie utracić pozycję lidera. Jeśli porównamy dane sprzedażowe z ostatniego roku, okaże się, że w drugim kwartale 2021 roku Xiaomi sprzedało o 83% telefonów więcej niż w analogicznym okresie rozliczeniowym roku ubiegłego. Dla porównania Samsung w tym samym zestawieniu zaliczył 15-procentowy wzrost sprzedaży a Apple – zaledwie jednoprocentowy.

Warto zauważyć, że chińskie marki smartfonów zdominowały zestawienie Canalys, gdyż na czwartej i piątej pozycji uplasowały się firmy Oppo oraz Vivo z 10-procentowym udziałem w rynku smartfonów każda. To one wkrótce mogą wyznaczać trendy w branży mobilnej, a dotychczasowi liderzy mogą zostać odsunięci na dalszy tor. I nie powinno nas to dziwić, w końcu chińskie smartfony mają jedną, niezaprzeczalną przewagę - są zauważalnie tańsze od ich konkurentów.