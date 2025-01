fot. BBC

W kinie pojawiło się już wiele inkarnacji Sherlocka i jego wiernego towarzysza, Watsona, ale zdecydowanie jedną z najpopularniejszych z nich jest ta wersja, gdzie w roli wymienionych bohaterów występował Benedict Cumberbatch oraz Martin Freeman. Produkcja BBC One doczekała się czterech sezonów oraz odcinka specjalnego, a od 2017 roku słuch po niej zaginął. Fanów nie przestało ciekawić, czy istnieje szansa na powstanie kolejnego sezonu lub filmu, w którym ich ulubieńcy by powrócili. Benedict Cumberbatch zdradził, co musiałoby się stać, żeby do tego doszło.

Sherlock powróci?

W rozmowie z Variety, która dostarczyła też wiele nowych informacji na temat udziału Doktora Strange'a w najbliższych filmach o Avengers, Benedict Cumberbatch podał swoje warunki ewentualnego powrotu do roli ikonicznego brytyjskiego detektywa.

Byłoby potrzeba naprawdę kupy pieniędzy, żebym się zgodził [na grę w kolejnym sezonie] - zażartował aktor. - [Kolejny sezon lub film] musiałby być jeszcze lepszy niż to, co było poprzednio. W pewnym momencie publiczność lub ty zaczynacie chcieć czegoś więcej. To musiałaby być pod każdym względem lepsza produkcja od tego, co już zrobiliśmy.

Współtwórcy serialu, Mark Gatiss oraz Steven Moffat wyrazili zainteresowanie powrotem do marki - czy to w ramach filmu lub kolejnego sezonu. Przyznawali jednak nie raz, że największym problemem jest znalezienie czasu w terminarzu dla swoich największych gwiazd. Na razie nie ma konkretnych planów na powrót do Sherlocka, chociaż mają przygotowanych kilka pomysłów. Moffat pod koniec 2024 roku stwierdził, że gdyby Sherlock i Watson mieli powrócić, to byliby już nieco starsi i zbliżeni pod tym kątem do pierwowzoru literackiego.

