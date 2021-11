Xiaomi wchodzi na rynek telewizyjny. Powstanie autorska stacja oraz platforma VoD

Źródło: Xiaomi

Xiaomi zyskało sobie miano korporacji, która nie boi się eksperymentować w nowych gałęziach branży technologicznej. Choć w głównej mierze znana jest na naszym rynku z produkcji smartfonów, w swoim portfolio ma także hulajnogi, zegarki czy inteligentne telewizory. Zarządza również autorską siecią urządzeń połączonych, dzięki której gadżety Xiaomi mogą swobodnie wymieniać między sobą informacje.

Po zaistnieniu w branży producentów elektroniki użytkowej firma podjęła decyzję o wcieleniu się w rolę dystrybutora treści. Jak poinformował serwis Wirtualne Media, przedstawiciele Xiaomi podpisali umowę partnerską z Amagi, ekspertami od wdrażania oraz dystrybucji platform VoD i telewizji linearnej. Z usług korporacji korzystają takie firmy jak Discovery Networks, Vice Media czy Warner Media, można zatem podejrzewać, że Xiaomi ma niezwykle ambitne plany związane z rozwojem usług telewizyjnych. Umowa ma umożliwić powołanie do życia autorskiej platformy VoD, uruchomienie telewizji linearnej oraz stworzenie systemu monetyzacji treści reklamowych.

Amagi udostępni Xiaomi kilka kluczowych technologii, które pomogą w realizacji tego przedsięwzięcia. Narzędzie Amagi Content Plus pozwoli zoptymalizować przepływ treści wideo, Amagi Thunderstorm umożliwi wdrożenie dynamicznych reklam, zaś Amagi Ads Plus spełni rolę wirtualnej platformy do sprzedaży reklam.