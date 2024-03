Postać z X-Men '97 jest niebinarna. "Fani" wściekli, aktor dziękuje za promocję ruchu LGBTQ

Marvel/Disney+

Marvel już kilka tygodni temu zdradził, że Morph w serialu animowanym X-Men '97 będzie postacią niebinarną - ten fakt w rozmowie z magazynem Empire wyjawił showrunner Beau DeMayo, który sam zrezygnował ze stanowiska niedługo przed premierą produkcji na Disney+. Składa się jednak tak, że takie przedstawienie bohatera doprowadziło do wściekłości przynajmniej część "fanów" mutantów. Wyrażana przez nich krytyka dotarła do J.P. Karliaka, który w serii podkłada Morphowi głos.

Aktor, prywatnie będący aktywistą ruchu LGBTQ, w wywiadzie dla serwisu Comic Book Resources przyznał, że uderzanie w tożsamość płciową jego postaci "nie jest dla niego zaskoczeniem". Jak sam to określa:

Jestem aktywistą queer. Prowadzę organizację non-profit, która opowiada się za szerszą reprezentacją społeczności LGBTQ. Byłem także współzałożycielem organizacji zajmującej się rejestracją wyborców. Wiem, co się dzieje na świecie, szczególnie w warstwie politycznej - więc nie, nie było to dla mnie żadnym zaskoczeniem.

"Tylko fakty, żadnych kłamstw!"

Aktor dodał:

Myślę, że najbardziej zbudowany byłem faktem, jak wiele sprzeciwu powstało w odpowiedzi na głosy krytyczne: "Czy w ogóle znasz X-Menów? Czy wiesz, po co powstali? Zapomniałeś o tym?". To było uspokajające.

Karliak pół żartem, pół serio dziękuje także krytykującym niebinarność Morpha "fanom" za swoistą promocję społeczności LGBTQ:

Nie uraziła mnie żadna publikacja - nawet jeśli ktoś bardzo próbował mnie urazić. W jednym artykule nazwano mnie nawet "radykalnym aktywistą queer" i wyjawiono tę podstępną misję mojej organizacji (Queer Vox - przyp. aut.), dosłownie przepisując to, co jest zawarte na jej stronie internetowej. Pomyślałem sobie: "Tylko fakty, żadnych kłamstw! Dziękuję za promocję!".

Dlaczego słowo "niebinarny" w X-Men '97 się nie pojawi?

Co ciekawe, postać Morpha nie zostanie w X-Men '97 wprost określona jako "niebinarna". Karliak tłumaczy:

O ile mi wiadomo, nigdy nie użyjemy na ekranie słowa "niebinarny", ponieważ w latach 90. po prostu go nie znano. To nie tak, że nie istniało, ale na pewno nie było obecne w mainstreamie. To, za kogo Morph się uważa, można porównać do tego, co współczesne osoby niebinarne mówią o samych sobie - on po prostu nie ma terminologii.

Kolejny odcinek X-Men '97 zadebiutuje na Disney+ w najbliższą środę.