Mutanci mają swoją królową. Postrach X-Menów oficjalnie wraca do uniwersum

Na amerykańskim rynku ukazały się kolejne odsłony wydarzenia Hellfire Gala, wśród nich zeszyt S.W.O.R.D. #6. To właśnie z niego dowiedzieliśmy się, że rasa mutantów postanowiła oficjalnie wybrać swoją królową regentkę. Przypomnijmy, że w komiksie X-Men #21 pokazano, jak istoty obdarzone genem X dokonują terraformacji Marsa, obwołując go później nie tylko swoim nowym domem, ale i stolicą Układu Słonecznego.

Na Hellfire Gala pojawił się także Doktor Doom, który zażądał spotkania z jednym przedstawicielem bądź przedstawicielką wszystkich mutantów. To właśnie wtedy wyszła mu naprzeciw Storm, która sama siebie określiła mianem "regentki". Taki obrót spraw niespecjalnie zaskakuje: już wcześniej wiedzieliśmy, że w ramach wydarzenia bohaterka przejdzie metamorfozę jeśli chodzi o swoją pozycję w społeczności.

Zapowiedzi wrześniowych komiksów Marvela potwierdziły również oficjalnie, że do uniwersum wraca Onslaught, śmiertelnie niebezpieczny wróg X-Menów, powstały z połączenia świadomości Profesora X i Magneto. Złoczyńca pojawi się w zeszycie X-Men: The Onslaught Revelation #1, mającym być podsumowaniem dotychczasowych wydarzeń ukazanych w serii Way of X (i jednocześnie początkiem nowego etapu opowieści).