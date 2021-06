Spider-Man umrze, a zastąpi go [SPOILER]? Tajemnicze tweety pobudzają wyobraźnię

Patrick Gleason/Marvel

Od wczoraj rozmaici artyści pracujący dla Marvela, wśród nich Zeb Wells, Patrick Gleason, Kelly Thompson i Saladin Ahmed, zamieszczają na Twitterze tajemnicze wpisy opatrzone hasztagiem #SpiderManBeyond. Materiały w wyraźny sposób sugerują nadchodzącą śmierć komiksowego Petera Parkera - na jednej z grafik Mary Jane Watson z obrączką na palcu ujmuje w dłoniach jego naznaczoną śladami krwawej walki twarz.

Jakby tego było mało, ten sam hasztag towarzyszy również tweetom zapowiadającym powrót do uniwersum postaci Bena Reilly'ego; przypomnijmy, że w słynnej i wyjątkowo kontrowersyjnej historii Saga Klonów ten ostatni stał się Spider-Manem, oskarżając później Parkera o to, iż on sam jest prawdziwy, a to Peter jest jego klonem.

Spójrzcie sami (w galerii znajdziecie również świetne okładki alternatywne do wrześniowych i październikowych komiksów, wydane z okazji 10. rocznicy komiksowego debiutu Milesa Moralesa - stroje Pajączka są tu wyraźnie inspirowane kostiumami innych herosów):

#SpiderManBeyond - grafiki z Twittera

Kontekst wspomnianych wyżej wpisów nie jest na razie znany. Prawdopodobnie cała kampania ma związek z faktem, że we wrześniu za główną serię poświęconą Spider-Manowi przestanie odpowiadać Nick Spencer - nie jest wykluczone, że na rynku pojawią się 2 nowe opowieści, przygotowane już przez autorów zamieszczających w sieci tweety.